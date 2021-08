Islamsk Råd Norge: Sikkerheten i norske moskeer er for dårlig

– Mange går rundt med en bekymring om at det kan skje noe. Ikke alle våger å sende barna sine i moskeen. Flere ønsker en bekreftelse på at moskeene har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte medlemmene, sier informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood ved Islamsk Råd Norge (IRN) til Klassekampen.

Tirsdag, 10. august, er det to år siden Philip Manshaus skjøt seg inn i Al Noor-moskeen i Bærum i den hensikt å drepe så mange muslimer som mulig.

[ Vårt Land: Ros til norske moskeer ]

Siden 2020 har det vært mulig å søke en tilskuddspott på fem millioner kroner til fysiske sikringstiltak. Mahmood sier at det er tilfeldigheter som avgjør om moskeene får informasjon om tilskudd.

Det er en av grunnene til at IRN nå vil sende en åpen søknad til Justisdepartementet der de ber om midler til å opprette en stilling som sikkerhetsrådgiver.

– Gjennom opprettelse av stillingen som sikkerhetsrådgiver ønsker vi å dekke disse hullene i sikkerheten, sier han.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST vil ikke kommentere forslaget om en sikkerhetsrådgiver, men han mener at PST har blitt flinkere på å beskrive trusselbildet for resten av politiet.

– Det var det vi fikk kritikk for etter angrepet, og der jobber vi mye bedre nå. Vi holder tilbake minst mulig informasjon, sier han.

[ I denne moskeen er det likestilling: – Kjønn har aldri vært en hindring ]