Europeiske diplomater tok israelsk utpost i øyesyn

– Beitas innbyggere har i flere måneder blitt utsatt for alvorlig vold fra bosettere, som bygger en ulovlig israelsk utpost på Sabih-fjellet som vil legge beslag på opptil 30 prosent av Beitas landområde, heter det i en uttalelse fra EUs utsending Sven Kühn von Burgsdorff etter besøket.

Foruten EU-utsendinger deltok diplomater fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Litauen, Nederland, Slovenia, Spania og Storbritannia under besøket i Beita.

– EU og likesinnede land besøkte Beita som et svar på den økende voldsbruken fra bosettere og bygging av en ulovlig israelsk utpost på toppen av Sabih-fjellet, noe som har resultert i gjentatte sammenstøt og tap av liv, heter det i en felles kunngjøring fra diplomatene som deltok i torsdagens besøk.

Torsdag besøkte en gruppe diplomater den palestinske landsbyen Beita, sør for Nablus.

