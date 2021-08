Iran advarer Israel mot provokasjoner

Israel anklager Iran for å ha stått bak et droneangrep mot tankskipet Mercer Street utenfor Oman i forrige uke. Skipet knyttes til den israelske milliardæren Eyal Ofer.

En britisk sikkerhetsvakt og et rumensk medlem av mannskapet ble drept i angrepet. Begge land anklager Iran for å ha stått bak angrepet, og det samme gjør USA. Ingen har imidlertid lagt fram beviser for anklagen.

Torsdag svarte Israels forsvarsminister Benny Gantz «ja» på et spørsmål om Israel nå forbereder et angrep mot Iran.

– Vi har kommet til et punkt der vi må aksjonere militært mot Iran. Verden må handle overfor Iran nå, sa Gantz til nettavisen YnetNews.

Iran fastholder at de ikke sto bak droneangrepet og reagerer sterkt på trusselen.

– Det israelske regimet truer nå åpent Iran med militært angrep, noe som er nok et soleklart brudd på folkeretten, tvitrer en talsmann i iransk UD, Saeed Khatibzadeh

– Vi sier klart fra om dette: Enhver tåpelig handling mot Iran vil bli møtt med et bestemt svar. Ikke test oss, advarer han.

