Kraftig eksplosjon og meldinger om skyting i Kabul

Taliban har tatt kontroll over store deler av Afghanistan siden USA og Nato trakk sine styrker ut.

Ingen har påtatt seg skylden for angrepet. Den ytterliggående islamistgruppa IS har ved flere anledninger gjennomført bombeangrep i Kabul, men som oftest er det uklart hvem som står bak.

Ifølge organisasjonen Emergency dreier det seg om en bilbombe, og helsepersonell forteller at minst ti personer har blitt såret.

Eksplosjonen skjedde i det velstående Sherpur-nabolaget, et område som er godt sikret, som huser flere ambassader og som er kjent som den grønne sonen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!