Jødisk leder: – Polen ignorerer fortiden

Nazistene drepte omkring 90 prosent av Polens jødiske befolkning, som en gang talte tre millioner. Og de konfiskerte all jødisk eiendom i landet. Etter krigen ble eiendomsretten overført til staten Polen.

Nå krever etterkommere etter Holocaust-ofre tilbake eiendommene som ble konfiskert, skriver britiske The Guardian. Men en ny lov gjør eierskiftet vanskeligere.

– Eiendommen tilhører ikke Polens regjering, den tilhører familien min. Jeg håper verden ikke tier stille om dette, fortalte israelske Shoshana Greenberg The Guardian.

Faren hennes bodde i Lodz før han ble sendt til Auschwitz – og overlevde.

[ Polske historikere dømt for Holocaust-æreskrenkelse ]

30-årsfrist

Polen er blant de eneste gamle østblokklandene som ikke har tilbudt kompensasjon til jødiske familier som bodde der før Holocaust. Det nye lovforslaget innebærer en 30-årsfrist for juridiske krav om konfiskert eiendom. Polens nasjonalforsamling er forventet å vedta lovendringen i løpet av de kommende ukene.

Både Storbritannia, USA og Israel har rettet hard kritikk mot Polens regjering, ledet av det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet PiS.

[ Kommentar: Demokratiflukt frå hjartet av Europa ]

NEUBORNE TAYLOR KREVER ERSTATNING: Gideon Taylor (t.h.) og World Jewish Restitution Organisation krever erstatning for tapt eiendom i Polen. Til venstre advokat Burt Neuborne. Bildet er tatt i en annen sammenheng. (MARY ALTAFFER/Ap)

«Polen ikke ansvarlig»

Leder Gideon Taylor i World Jewish Restitution Organisation kalte i britiske The Observer lovforslaget en «fryktelig feil». Organisasjonen arbeider med kompensasjon for konfiskert jødisk eiendom i Europa.

– Polen forsøker å ignorere fortiden. Å dekke over den, er en stor urett, fortalte han avisa.

Polens regjering på sin side, mener de nye reguleringene skal hindre svindel og «uregelmessigheter». Videre har de uttalt at Polen som land ikke «er ansvarlig for Holocaust, en grusomhet som tyske okkupanter sto for», skriver The Guardian.

I dag har landet som den gang huset Europas største jødiske befolkning, bare 10.000 jøder igjen.

[ Lech Walesa advarer mot utviklingen i Polen ]