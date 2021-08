400 migranter reddet i Middelhavet natt til søndag – norskeid sskip har nå 449 overlevende om bord

Libyas kystvakt finansieres av EU, og Norge bidrar også gjennom EUs fond for å bremse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet (EUTF).

FN har advart om at migranter og flyktninger i Libya risikerer tortur, menneskehandel, voldtekt og andre overgrep.

De anklager EU for å svikte koordinerte søk- og redningsaksjoner for å avskrekke migranter fra å reise fra krigsherjede Libya.

SOS Méditerranée sier de har reddet over 30.000 mennesker siden februar 2016, først med skipet Aquarius, deretter norskeide Ocean Viking.

På ettermiddagen gjennomførte mannskapet flere redningsaksjoner i samme område utenfor det nordafrikanske landet. Blant de til sammen 196 migrantene som ble reddet, var det minst to gravide kvinner og 33 mindreårige, hvorav 22 er enslige, opplyser organisasjonen.

Lørdag kveld opplyste SOS SOS Méditerranée at redningsskipet Ocean Viking hadde plukket opp 196 migranter fra flere båter i havsnød i Middelhavet ved kysten av Libya.

SOS Méditerranée, Sea-Watch og ResQship melder at deres tre båter, Ocean Viking, Sea-Watch 3 og Nadir, plukket opp migrantene da deres store og gebrekkelige trebåt begynte å ta inn vann.

