Advokaten bekrefter: Mustafa Hasan har lovlig opphold til saken har blitt behandlet på nytt

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år i Norge ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. UNE mener at hans mor løy om hvilket land hun kom fra.

– Det som vil skje nå, er at utlendingsmyndighetene må vurdere hans oppholdssøknad på nytt, vel å merke med de direktiver som kommer med dommen, sa advokat Skjerdal til NTB torsdag.

Saken blir med det sendt tilbake til Utlendingsnemnda for ny vurdering.

Oslo tingrett avgjorde torsdag at Utlendingsnemnda (UNE) skal behandle saken til Mustafa Hasan på nytt, og kjente vedtaket deres om at han skulle sendes ut av landet som ugyldig.

– Til orientering bekrefter UNE i brev til meg i dag at det ikke lenger gjelder noen utreisefrist for Mustafa. Han har lovlig opphold i Norge inntil hans søknad om opphold er avklart, sier advokat Nicolai V. Skjerdal til NTB.

