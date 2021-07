Oppfordrer kongelige: Dropp vinter-OL

– Det går ikke an å skille mellom politikk og idrett. Kina er ikke interessert i å vinne medaljer under vinter-OL, men å fremme sine politiske og økonomiske interesser, sier Petter Eide (SV), til Vårt Land.

Han er stortingsrepresentant fra Oslo og har vært tidligere generalsekretær i Amnesty Norge, Care International Norge og Norsk folkehjelp. Norge er forpliktet å blande seg i menneskerettighetsbruddene i alle land, mener han.

– Dette angår oss alle som mennesker, sier han.

BEVISSHET: Selve debatten om boikott er viktig fordi dette fører til mer bevissthet rundt utfordringene i disse landene, sier Petter Eide (SV) (Vidar Ruud/NTB)

Ber kongefamilien bli hjemme

Eide mener kongefamilien ikke bør reise til Kina.

– De har ingen grunn til å legitimere Kinas grusomme politikk, og bli brukt av deres propaganda, sier han.

Vårt Land har bedt kongehuset kommentere Eides oppfordring, men Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef for Slottet, opplyser at kongefamilien ikke har anledning til å kommentere.

Videre mener han Norge bør følge etter vedtak i andre vestlige land.

– Vi bør stemme for at vinter-OL ikke brukes som en arena for diplomati og økonomi. Enten denne regjeringen eller den nye etter valget, kan gå for dette, sier Eide.

EU og Storbritannia gikk for politisk boikott

Forrige uke vedtok det britiske parlamentet en ikke-bindende resolusjon for politisk boikott av Vinter-OL 2022 i Kina, en uke etter Europaparlamentet (EP).

– En resolusjon uttrykker EPs mening. Det at den ikke er bindende for EUs medlemsland betyr at det formelt ikke finnes noen måte EP kan sanksjonere EU-kommisjonen, EU-rådet eller medlemsstatene om de velger å ignorere innholdet i denne resolusjonen, opplyser Bjørn Høyland, professor i statsvitenskap ved UiO.

INGEN KONSEKVENSER: Det har ingen juridiske konsekvenser om resolusjonen blir ignorert, opplyser Bjørn Høyland, professor ved statsvitenskap i UiO. (UiO)

Han legger til at likevel kan EP følge dette opp overfor kommisjonen og rådet med oppfølgende spørsmål, men det får ingen juridiske konsekvenser om resolusjonen blir ignorert, sier Høyland, som er ekspert på Europaparlamentet.

Resolusjonen fra parlamentet oppfordrer alle europeiske regjeringsmedlemmer og diplomater til å avvise invitasjoner til vinter-OL i Beijing i 2022 så lenge den kinesiske regjeringen ikke forbedrer menneskerettighetssituasjonen i Hong Kong, Xinjiang, Tibet, Indre Mongolia og andre områder i Kina.

– Vi bør ikke gå for noe som kan normalisere hva som skjer i Kina, sa Tim Loughton, representant for det konservative parti i Storbritannia, til Nikkei Asia.

Han mener at hvis flere vestlige lang går i den samme retningen, vil det presse andre land å følge etter.

Det kanadiske parlamentet har tidligere i år vedtatt en resolusjon som anklager Kina for folkemord av uigur-befolkningen. I resolusjonen ber de også om at vinter-OL flyttes til et annet land.

UIGUR: En uihur selger venter på kundene. Det har blitt enda verre for minoriteter i landet etter Sommer-OL i Kina, mener Petter Eide (SV). (Ng Han Guan/AP)

Politisering av idrett, mener Kina

Boikott-utfordringen fra det britiske parlamentet er åpenbart politisering av idrett, svarer den kinesiske ambassaden i London. Dette er i strid med OL-idealet og OL-bevegelsen, mener de, og det er respektløst mot britiske utøvere og andre idrettsutøvere i verden:

– Vi er sterkt imot en slik uansvarlig oppførsel, sier ambassaden i en uttalelse.

USA anklaget Kina for folkemord av uigur-befolkningen i Xinjiang-region tidligere i år. Kina har avvist anklagene om menneskerettighetsbrudd i området. Kinesiske myndigheter tillater ikke FN-representantene som vil undersøke anklagene å besøke regionen.

---

Vinter-OL 2022

Det blir de 24. olympiske vinterleker og skal arrangeres i Beijing fra 4. til 20. februar 2022.

Det er første gang en by skal holde både sommer- og vinter-OL.

Sommer-OL 2008 ble arrangert også i Beijing.

Mer enn to tredeler av idrettsutøverne støtter IOCs forbud mot å demonstrere på arenaen eller under medaljeseremoniene under OL i Beijing, melder IOC.

OL- og Paralympics-komiteen i USA har sagt at de ikke vil straffe utøverne som demonstrerer på en respektfull måte under lekene.

---

Demokratene-leder: La oss ikke hedre Kina

Nyhetsbyrået AFP skriver at et økende antall amerikanske politikere har tatt til orde for å boikotte vinter-OL i Kina. Forrige måned tok lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, til orde for en diplomatisk boikott av vinter-OL.

– La oss ikke hedre den kinesiske regjeringen ved å la statsledere dra til Kina, sa hun.

STATSLEDERE: La oss ikke hedre den kinesiske regjeringen ved å la statsledere dra til Kina, sa Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus. (J. Scott Applewhite/AP)

President Joe Bidens administrasjon har i flere måneder nektet å legge fram sin holdning til en mulig boikott. Republikanerne støtter boikott.

Høyre: Opp til hver enkelt

Michael Tetzschner, Høyres utenrikspolitiske talsperson og nestleder i Stortingets utenrikskomité, mener at hver enkelt politiker bestemmer for seg selv.

– Jeg har sympati for at kongefamilien eller politikere takker nei til invitasjonene til vinter-OL i Kina. Likevel trenger vi ikke ha et politisk vedtak på det, sier han til Vårt Land.