Jonas Gahr Støre på Utøya: – Flere politiske familier må snakke tydelig mot ekstremisme

Stefan Löfven sier til NTB at hans deltakelse er en selvfølge, og legger til at norsk og svensk arbeiderbevegelse står hverandre nær.

– Man kan trekke linjer fra drapet på Benjamin Hermansen, til terrorangrepet 22. juli, til angrepet mot moskeen i 2019. Det er ingen demokratiske partier som har ansvaret for volden, men vi må alle gjennomføre en selvransakelse og se hvordan vi bidrar, sier Hoem.

Minnemarkeringen varer fram til klokka 13, når øya åpnes for overlevende og etterlatte. Lederen for AUF, Astrid Hoem, til stede. Det er også Sveriges statsminister Stefan Löfven, som ankom Utøya klokka 11.30.

– Det var kun én mann som hadde ansvar for ugjerningen, men holdningene lever i beste velgående, og har tatt liv blant annet på New Zealand og i Bærum, sier Støre.

Han sier Arbeiderpartiet aldri har etterlyst et oppgjør, men en samlet kraft i samfunnsdebatten mot farlige holdninger og ytringer.

– Vi på den demokratiske venstresiden tok et kraftig oppgjør med de på ytre venstre som hadde voldsplaner for noen tiår siden. Også de i andre politiske familier må snakke tydelig mot dem som kan hente næring og gå fra holdning til handling, sier Støre til NTB.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!