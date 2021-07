Klimaministeren om EUs «superpakke»: – Norge må være med

– Europa blir det første klimanøytrale kontinentet, men skal EU lykkes med dette, må også Norge være med på EUs tiltak fordi vi er en del av Europa, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) timer før EU-kommisjonen legger fram sin store klimapakke, «Fit for 55».@

[ De ekstreme værforholdene vil bare øke ]

Nybø: – Må tjene penger

Et av tiltakene som vurderes, er å innføre en såkalt klimatoll, også kalt karbongrensejusteringsmekanisme (CBAM).

Når klimatollen innføres, kan det ligge an til at tiltakene som i dag brukes for å hindre karbonlekkasje, gratis klimakvoter og C02-kompensasjon, kuttes ut. Det har vakt stor uro i norsk næringsliv.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier i et intervju med Bergens Tidende at EUs klimatiltak ikke må gå på bekostning av lønnsomheten til bedriftene.

– Det som er overordnet her, er å nå klimamålene, samtidig som vi har økonomisk vekst. Det er ambisjoner vi deler, sier Nybø.

– Vi må tjene penger samtidig som vi kutter utslipp, sier hun.

[ EU-bank tar klimasprang ]

Frykter industrien får det verre

Rødt er på sin side bekymret for at EUs klimapakke vil legge enda en sten til byrden for industrien.

– Det er bra at EU har offensive mål for å kutte klimagassutslipp, men denne pakken vil bidra til at en allerede hardt prøvet kraftforedlende industri vil få det enda vanskeligere, sier Seher Aydar, andrekandidat for Rødt i Oslo.

Hun mener det haster med å sikre industrien gode vilkår gjennom å sette en stopper for EUs tredje energimarkedspakke og kraftkabelen North Connect, samt elektrifisering av sokkelen.

Klinker til mot Sp

Et annet tiltak EU vurderer, er å si farvel til fossilbilen i 2035. Det har vakt harme hos Frp-leder Sylvi Listhaug og Senterparti-politiker Sandra Borch, som begge har advart mot å sette en slik sluttdato.

[ Sp splittet om klima-avgifter. Landsmøtet får oppgjør i fanget ]

Selv har Norge som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy allerede i 2025 – altså ti år tidligere enn det EU-kommisjonen nå ventes å gå inn for.

Klimaminister Rotevatn beskylder Senterpartiet for å ville melde seg ut av klimasamarbeidet.

– Jeg frykter at en rødgrønn regjering med Senterpartiet i spissen vil sørge for at Norge blir stående utenfor det gode klimaselskapet. Vi må først inn i fornybaralderen, ikke sist ut av fossilalderen, sier Rotevatn.





(©NTB)