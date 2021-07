Forsker på høyreekstrem terror: «22. juli avslørte et kunnskapsbehov»

EKSTREMISTER: Tore Bjørgo er leder for C-REX, og han beskriver høyreekstreme i dag som eldre enn før, og at de opererer stort sett på nettet. De voldelige aktørene er ikke lenger medlemmer av gjenger og organisasjoner. Angrep kommer fra såkalte «lone actors», eller ensomme ulver. Men de har hentet tankegodset sitt et sted. (Tuva Skare)