Kjent Auschwitz-overlevende er død

Bejarano var med på å stifte den internasjonale Auschwitz-komiteen for overlevende i 1952, og gjennom livet sitt vant hun en rekke priser for sin innsats i kampen mot ekstremisme, rasisme og antisemittisme.

Hun ble født i den tyske byen Saarlouis i 1924. I 1941 ble foreldrene hennes drept av nazister, og hun ble deportert til Auschwitz. Hennes talent for å spille trekkspill reddet trolig livet hennes da hun ble satt til å spille i konsentrasjonsleierens jenteorkester.

Bejarano sovnet lørdag stille inn på et sykehus i Hamburg i Tyskland, opplyser en av hennes nære venner til det tyske nyhetsbyrået DPA.

