Nesten kvart tiande dødsfall i verda kjem av ekstreme temperaturar

4.545.000 dødsfall kan knytast til kulde utanom det normale, medan 489.000 er relatert til varme.

Den globale studien er den første i sitt slag og vart nyleg publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet og omtalt mellom anna i Medical Express.

Forskarar frå 43 land, blant dei Sverige, har samla tal og data frå dødsregister og samanhalde dei med temperaturmålingar på meir enn 750 stader over heile kloden i perioden 2000 til 2019. Norske data er med i materialet.

Forskarane konkluderer med at nesten kvart tiande dødsfall i verda skjer for tidleg på grunn av sterk varme eller kulde utanom det normale.

Regionalt var det nokre variasjonar, med ein nedgang i dødsfall knytt til temperatur totalt i Søraust-Asia og ein oppgang totalt i Sør-Asia og Europa. I vår del av verda, Nord-Europa, var det registrert nesten 86.000 dødsfall på grunn av ekstremtemperaturar årleg. Av desse var litt over 71.000 knytt til kulde, og over 14.000 var knytt til varmeperiodar. Det svarer til 9,4 prosent av dei årlege dødsfalla i Nord-Europa.

Auka hetetendens

For varmerelaterte dødsfall er tendensen aukande, medan delen kulderelaterte dødsfall går nedover. Det er likevel framleis langt fleire som frys i hel enn det er som døyr av overoppheting og dehydrering.

Frå perioden 2000–2003 til perioden 2016–2019 sokk prosentdelen som døydde av ekstrem kulde, med eit halvt prosentpoeng og utgjorde totalt 8,5 prosent av alle dødsfall på jorda. I same periode auka delen som døydde av heite 0,21 prosentpoeng og utgjorde 0,91 prosent av jordas dødsfall. I same periode auka gjennomsnittstemperaturen på jorda med 0,26 grader Celsius per tiår.

Overalt

Studien viser vidare at heterelaterte dødsfall auka i alle regionane i verda frå 2000 til 2019, noko som tyder på at global oppvarming på grunn av klimaendringar kan komme til å forverre dette talet i framtida.

Professor Yuming Guo ved fakultet for offentleg helse og førebyggjande medisin ved Monash University i Melbourne seier dette indikerer at global oppvarming kanskje kan komme til å redusere talet temperaturrelaterte dødsfall.

– Mest på grunn av nedgangen i kulderelatert dødelegheit. Men på lang sikt vil likevel klimaendringane kunne ventast å auke dødelegheita, fordi vi må kunne vente ein framleis auke i talet på dødsfall knytt til heite.









