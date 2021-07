Märtha Louise og Lilli Bendriss har danna TV-selskap

– Dette er eit nystarta medieproduksjonsselskap som i hovudsak skal drive med akkurat det, skriv Carina Scheele Carlsen, som er styreleiar og manager for prinsessa, i ein e-post til NTB.

Selskapet har ein aksjekapital på 70.000 kroner og har oppgitt at formålet er å drive med «utvikling, produksjon, forvaltning innen TV, film, øvrige digitale flater og andre medier samt tjenester innen selvutvikling og alt som står i forbindelse med dette», skriv Moss Avis .

