– Mange av lederne vil ha mangfold, men ikke inkludering

INTERNASJONAL BOK: Loveleen Rihel Brenna ga nylig ut en boken «Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity». Den handler om viktigheten av mangfoldsledelse. Den er skrevet for ledere som ønsker å bygge en organisasjon som setter sine medarbeidere og kunder i sentrum. (Erlend Berge (foto))