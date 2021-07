Hjelper lærere med å snakke om 22. juli. – Jeg bidrar med å fortelle min historie

GJENKJENNELIG: – Jeg har pleid å snakke om at «jeg var en sånn type ungdom», og at «jeg skulle bare ha det gøy med vennene mine». Det tror jeg gjør inntrykk på dem, siden de kan relatere til det selv, sier Iril Myrvang Gjørv om å snakke om 22. juli som lærer i et klasserom. (Erlend Berge)