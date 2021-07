I en uttalelse på Facebook kunngjør arrangørene at de avlyser paraden.

TV-bilder viste at Pride-motstanderne og politiet barket sammen flere steder i byen, blant annet utenfor nasjonalforsamlingen.

Hundrevis av demonstranter møtte opp i Georgias hovedstad Tbilisi for å protestere mot Pride-paraden, som skulle funnet sted mandag kveld.

