Ocean Viking har reddet over 200 mennesker i Middelhavet

Over 120 mennesker var om bord i båten, og 84 av dem ble reddet opp av sjøen.

43 mennesker har dessuten forsvunnet på havet etter at en båt kantret utenfor kysten av Tunisia. Båten satte ut fra Libya tidligere i uken, ifølge en talsmann fra Røde Halvmåne i Tunisia.

Lørdag kveld opplyste Libya-kontoret til FNs flyktningbyrå at den libyske kystvakten hadde plukket opp over 120 personer i Middelhavet og brakt dem tilbake til Libya.

Skipet har de siste dagene seilt rundt i Middelhavet for å komme migranter og flyktninger på vei til Europa til unnsetning.

Lørdag plukket Ocean Viking opp 21 andre migranter, og skipet har nå over 200 mennesker om bord, deriblant 67 mindreårige, opplyser SOS Méditerranée.

