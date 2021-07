Vatikanstaten har tiltalt ti personer for svindel

Vatikanstaten har tiltalt ti personer, blant dem en kardinal, for utpressing, bedrageri og maktmisbruk etter en investering i et eiendomsselskap i London.

Den italienske kardinalen Angelo Becciu, som fikk sparken av pave Frans for to år siden, er den høyest plasserte katolske representanten som noensinne er tiltalt for økonomisk kriminalitet.

Blant de andre tiltalte er to sjefer for Vatikanets finanstilsyn og to italienske eiendomsmeglere som var involvert i Vatikanets kjøp av en luksuseiendom i London.

Rettssaken innledes 27. juni, opplyste domstolens leder, Giuseppe Pignatone, lørdag.

Det er også tatt ut tiltale mot fire selskaper. En italiensk etterretningsekspert er dessuten tiltalt for mulig underslag.

Vatikanets aktorat mener de tiltalte har snytt Vatikanet for millioner av euro. Alle avviser at de har gjort noe galt.

