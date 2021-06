Følg bisettelsen av Joralf Gjerstad

I intervjuet sa han at han håpet at det norske folk vender tilbake til kirken og sprengkraften i det kristne evangeliet.

I oktober 2019 møtte Vårt Land ham til et siste intervju .

Snåsamannen ble født 11. april 1926 i Snåsa i Nord-Trøndelag. Trønderen, som i løpet av livet jobbet blant annet på Snåsa meieri og som klokker i Snåsa kirke, var mest kjent for sine påståtte synske og helbredende krefter.

– Joralf Gjerstad var kanskje landets mest kjente klokker, og var en viktig person for mange, sa biskop i Nidaros, Herborg Finnset, til Vårt Land dagen da Gjerstad døde.

Familien til Gjerstad ønsker at deler av seremonien skal deles.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!