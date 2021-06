Etiopias regjering godtar våpenhvile i Tigray

Angrepet skjedde mens det i resten av Etiopia foregikk opptelling etter mandagens valg på ny nasjonalforsamling. Den sju måneder lange militære konflikten mellom regjeringen og TPLF har ført til at ingen fikk stemme i Tigray.

Sist uke erkjente de regionale myndighetene å stå bak et luftangrep mot et marked i Tigray, som tok livet av minst 64 mennesker.

Flere hundre tusen er drevet på flukt som følge av konflikten, og mange har funnet veien over grensa til nabolandet Sudan. Eritreiske styrker har også deltatt i offensiven, og det samme har styrker fra Amhara-regionen.

Regjeringsstyrker tok over kontrollen i regionhovedstaden Mekele fra de regionale lederne fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) i desember.

Opprørere som omtaler seg selv som Tigray Defence Forces (TDF), skal igjen ha tatt seg inn i Mekeli etter at den midlertidige regjeringen har forlatt området. Det skal være jubel og feiring i gatene, ifølge AFP.

– Alle har forlatt stedet. De siste dro i ettermiddag. Regionen har ingen regjeringen, sier et medlem av den midlertidige regjeringen til nyhetsbyrået AFP.

Uttalelsen kommer kort tid etter at den midlertidige regjeringen i Tigray flyktet regionhovedstaden Mekeli.

– Myndighetene har ansvaret for å finne politiske løsninger på problemet, sier Abraham Belay, som leder den midlertidige regjeringen i Tigray. Han legger til at deler av Tigrays tidligere regjeringsparti er villige til å delta i den føderale regjeringen.

