Lyrikeren Kolbein Falkeid er død

– Uten ham hadde vi ikke utviklet oss på den måten vi gjorde. Han løftet terskelen for tekstene vi brukte, høyt nok til at vi kunne vokse på det, sier han.

– Jeg tenker at hele Haugalandet har mistet en venn. Kolbein var en mann som var glad i alle folk. Det spilte ingen rolle hvem eller hva de var. Han var veldig opptatt av at folk er folk, helt uavhengig av titler. Han var en menneskevenn, sier Vamp-sjef Øyvind Staveland til Haugesunds Avis .

Falkeid var særlig kjent for sitt samarbeid med Vamp, som blant annet satt musikk til «Tir n’a Noir»

LAGSPILL: Vamp-sjef og komponist Øyvind Staveland sier at samarbeid med gode diktere er som lagspill. Foto: Gitte Johannessen / NTB (Gitte Johannessen/NTB)

– Uten ham hadde vi ikke utviklet oss på den måten vi gjorde. Han løftet terskelen for tekstene vi brukte, høyt nok til at vi kunne vokse på det, sier han.

– Han har betydd voldsomt mye både for oss og for meg gjennom mitt voksne liv, sier Vamp-grunnlegger Øyvind Staveland til Haugesunds Avis .

– Det var en usedvanlig stor ære, sa Falkeid til Haugesunds Avis om at kongen hadde brukt diktet i sin tale.

I sin nyttårstale i 2015 åpnet kong Harald med å sitere fra Falkeids dikt «Jeg finner nok fram», et dikt mange har søkt trøst i:

HEDER: Kolbein Falkeid mottar hedersprisen fra daværende kulturminister Anniken Huitfeldt under utdelingen av Brageprisen i Gamle Logen i Oslo i 2011. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Juryen pekte spesielt på at Falkeid har skrevet folkelig og hverdagsnært i modernistisk lyrikktradisjon. Den viste også til betydningen han har hatt for å øke utbredelsen av lyrikken i Norge.

– Dette var en veldig hyggelig bekreftelse på at dikt fortsatt er viktig, selv i en tid med mye underholdning som såpeoperaer og krim, sa prisvinneren til NTB.

I 2011, 78 år gammel, fikk han Brages hederspris for sin lyrikk.

I 1988 mistet Falkeid en datter, og året etter kom «En annen sol» der diktene gir uttrykk for ulike sider ved sorgen. Samlingen fikk strålende kritikker og ble sett på som Falkeids virkelige gjennombrudd.

Falkeid var født 19. desember 1933 i Haugesund. Han debuterte med «Gjennom et glass-skår» i 1962, og har siden gitt ut over 20 diktsamlinger. Falkeid var regnet som en av våre fremste samtidslyrikere.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!