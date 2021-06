Flere kirker nedbrent i canadiske urfolksområder

Canadiske urfolksgrupper har bedt myndighetene granske alle landets tidligere skoler for urfolk. Flere urfolksledere venter flere funn i månedene som kommer.

Den canadiske regjeringen har innrømmet at fysisk og seksuell vold var utbredt på skolene, og elever skal ha blitt fysisk avstraffet for å snakke morsmålene sine.

Mange av internatskolene for urbefolkningen i Canada ble drevet av Den katolske kirke. Skolene ble brukt for å få barna til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. De var i drift fra 1831 til 1997, og det var minst 130 slike skoler i Canada.

De skjer i en vanskelig tid for mange av Canadas urfolk, som fortsatt er rystet av to funn, først av levninger etter 215 skolebarn ved en tidligere internatskole i Kamloops, og så senere av 751 umerkede gravplasser ved en annen skole i Marieval.

Kirkebrannene i de to byene, som begge også ligger i British Columbia, fant sted om lag 50 kilometer unna.

Lørdag morgen ble to kirker stukket i brann med mindre enn en times mellomrom i to separate urfolksområder i provinsen British Columbia.

