Ungarn forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige

Forslaget ble vedtatt tirsdag med 157 stemmer for og 1 stemme mot i nasjonalforsamlingen, som kontrolleres av statsminister Viktor Orbans høyrepopulistiske parti Fidesz. Ytre høyre-partiet Jobbik støttet også forslaget.

De fleste opposisjonspartiene boikottet tirsdagens avstemning i protest mot diskriminering av LHBT-personer – lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Mandag kveld samlet over 5.000 mennesker seg i en protest utenfor nasjonalforsamlingen. LHBT- og menneskerettsaktivister har demonstrert for å legge press på de folkevalgte i håp om at lovforslaget skulle bli nedstemt.

Skal ikke fremme homoseksualitet

Forslaget ble lagt fram av Fidesz i forrige uke. Det har som hovedmål å bekjempe pedofili, men inneholder også endringer som forbyr visning av andre legninger enn heteroseksualitet i skolenes seksualundervisning, samt i filmer og reklame rettet mot personer under 18 år.

– For å sikre at barns rettigheter beskyttes, kan ikke pornografi og innhold som viser seksualitet for sin egen skyld eller som viser avvik fra kjønnsidentitet, kjønnskorrigering og homoseksualitet gjøres tilgjengelig for personer under 18 år, heter det i lovteksten.

Seksualundervisning skal heller ikke «ha som mål å fremme kjønnssegregering, kjønnskorrigering eller homoseksualitet», heter det videre.

– Innskrenker ytringsfriheten

Kritikere mener den nye loven er en «kraftig innskrenking» av ytringsfriheten og barns rettigheter. I praksis innebærer den et forbud mot opplæringsprogrammer og reklamemateriell fra LHBT-grupper.

LHBT-aktivister i Ungarn og internasjonale organisasjoner har kommet med skarp kritikk mot lovforslaget og har sammenlignet det med en russisk lov fra 2013 som forbyr homofil «propaganda».

Også bøker med dramatiserte fremstillinger av homofil og reklame fra selskaper som Coca-Cola – som i 2019 promoterte aksept av homofile i Ungarn – kan bli forbudt.

TV-kanalen RTL Klub Hungary sier populære filmer som «Bridget Jones’ dagbok», «Harry Potter» og «Billy Elliott» nå må sendes sent på kvelden og med 18-årsgrense.

