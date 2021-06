Stor protest mot ny lov som forbyr publisitet om homofili i Ungarn

Det høyreorienterte regjeringspartiet Fidesz er ventet å sikre seg flertall for forslaget. De fleste opposisjonspartiene har varslet at de vil boikotte avstemningen.

– I morgen, når parlamentarikerne stemmer, bør de huske at de risikerer folks liv for en grusom politisk kampanje, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Ifølge Amnesty International, som var en av arrangørene, viser oppmøtet at mange i Ungarn «avviser homofobi, transfobi og regjeringens forsøk på å spre hat».

Over 5.000 mennesker samlet seg mandag kveld foran nasjonalforsamlingen i Budapest med krav om at loven forkastes.

Lovforslaget er ventet å bli vedtatt i Ungarns nasjonalforsamling tirsdag. Det vil bety et forbud mot all undervisning og offentlig publisitet om seksuelle minoriteter, eller LGBT. Russland har lignende lovgiving.

