Seks unge klager norsk oljeleting til menneskerettsdomstolen

Å åpne for ny oljeboring midt i en klimakrise strider mot menneskerettighetene, mener de seks aktivistene Gina Gylver (20), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24) og Ingrid Ingrid Skjoldvær (27).

Sammen med Natur og Ungdom og Greenpeace klager de norsk oljeleting inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, ifølge en pressemelding.

Gina Gylver sier at den norske staten gambler med hennes fremtid når regjeringen velger å åpne nye områder for oljeleting stadig lenger nord.

– Dette er nok et tilfelle av en oljetørst stat som overlater konsekvensene av global oppvarming til dagens unge og framtidige generasjoner. Jeg kan ikke sitte stille og se på at framtiden min blir ødelagt. Vi har ikke et sekund å miste, og må kutte utslippene i dag, sier Gylver.

SAKSØKER: Gina Gylver (20) er en av seks unge mennesker som klager norsk oljeleting til Den europeiske menneskerettsdomstolen. (Lasse Fløde/© Lasse Fløde / Greenpeace)

Øyner håp i klagen

Mia Chamberlain mener den norske staten har en passiv holdning til klimaendringene, som fratar henne troen på fremtiden.

– Handlingslammelsen vi møter blant de som styrer, tapper meg for håp. Det samme gjelder skoletimer der vi lærer om viktigheten av å slukke lyset for å spare strøm, heller enn å omstille samfunnet bort fra oljen. Jeg har ofte forlatt klasserommet fordi jeg ikke orket mer. Klagen vår til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gir meg håp og viser nødvendig handling i møte med klimakrisen, sier hun.

SAKSØKER: Mia Cathryn Haugen Chamberlain er en av seks unge mennesker som klager norsk oljeleting inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. (Lasse Fløde/© Lasse Fløde / Greenpeace)

Høyesterett: Ikke grunnlovsstridig

Høyesterett konkluderte i det såkalte klimasøksmålet i 2020 med at den norske staten ikke brøt Grunnloven da den åpnet for oljeleting i nye områder av Barentshavet.

Aktivistene og organisasjonene som nå tar saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen hevder at ny oljeboring i sårbare områder i Barentshavet bryter med artikkel 2 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Den omhandler retten til liv og privatliv. Menneskerettighetsdomstolen har tidligere ment at retten til liv også innbefatter retten til å ikke bli utsatt for miljøskade.

SAKSØKER: Lasse Eriksen Bjørn (24) er en av seks unge mennesker som klager norsk oljeleting til Den europeiske menneskerettsdomstolen. (Lasse Fløde/© Lasse Fløde / Greenpeace)

Peker på at utslipp gjør uopprettelig skade

I pressemeldingen viser klagerne til at forskere i flere tiår har varslet at dagens klimagassutslipp gjør uopprettelig skade på naturen og klimaet. De viser også til at Det internasjonale energibyrået (IEA) i sitt veikart mot null utslipp i 2050, nylig sa at det for å holde målene satt i Paris-avtalen ikke er behov for å lete etter mer olje og gass nå.

Like etter delte regjeringen ut 84 nye oljelisenser, og la fram en stortingsmelding om energi som fastholder dagens hovedlinjer i oljepolitikken.

– Jeg frykter konsekvensene som klimaendringene vil ha på livene våre og framtiden vår. Min samiske kultur er nært knyttet til bruken av naturen, og fiske er helt avgjørende. For at vi skal kunne fortsette tradisjonell høsting av havene, må havene være sunne, sier Lasse Eriksen Bjørn, en av aktivistene.

SAKSØKER: Gaute Eiterjord (25) er en av seks unge mennesker som klager norsk oljeleting inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. (Lasse Fløde/© Lasse Fløde / Greenpeace)





SAKSØKER: Ingrid Skjoldvær (27) er en av seks unge mennesker som klager norsk oljeleting inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. (Lasse Fløde/© Lasse Fløde / Greenpeace)