Økning i kampklare atomvåpen

Rapporten peker også på noen lyspunkter. I 2020 ble betydelig færre drept i væpnede konflikter, mens det ikke var noen tegn til at våpenhandelen økte, skriver forskerne.

Rapporten påpeker også at Nord-Korea har gått bort fra prøvesprengninger og langdistanseraketter, og nå arbeider med kort- og mellomdistansevåpen.

Forskerne viser til at både Russland og USA har dyre og omfattende prosjekter i gang for å oppgradere og modernisere sine atomvåpenprogram.

– Men utsiktene for ytterligere bilateral atomvåpennedrustning mellom stormaktene er fortsatt dårlige, sier forskeren.

Han sier det er håp knyttet til at nedrustningsavtalen Start mellom USA og Russland ble forlenget i siste liten i februar i år.

– Det er et urovekkende tegn på at den nedadgående trenden som har karakterisert atomvåpenarsenalene siden slutten av den kalde krigen har stanset, sier Kristensen.

Sipri-forsker Hans M. Kristensen sier i en pressemelding at det er urovekkende at antallet kampklare atomvåpen øker.

Fredsforskningsinstituttet Sipri skriver i sin årsrapport at det nå er 3.825 operative atomstridshoder i verden. Det er en økning fra 3.720 året før.

