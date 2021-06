Ingen norske frivillige til Israels hær under pandemien

– Det er mange som ønsker å hjelpe Israel i vanskelige tider. For mange er det frustrerende ikke å kunne hjelpe til når det åpenbart trengs, sier Torger Dahl.

Han er representant for stiftelsen Sar-El, stiftelsen som tilrettelegger for at frivillige kan arbeide på vedlikeholds- og logistikkbaser i Israels forsvar. Selv har han jobbet frivillig i Sar-El 20 ganger. Pandemien hindrer nordmenn i å reise nå, men Dahl tror at flere vil reise når det blir mulig.

– Da må IDF åpne for frivillige fra utlandet, Israel må slippe inn utlendinger og det må være mulig å komme tilbake til Norge uten å måtte gå i karantene-hotell, understreker Dahl.

Stiftelsen hadde en gruppe på rundt 20 mennesker som var klar til å reise til Israel før pandemien.

Sar-El

Sar-El-tilhengere kommer fra hele verden. De bistår det israelske forsvarets (IDF)-baser i en logistisk støtterolle.

Norge er det skandinaviske landet som har flest frivillige.

Stiftelsen ble opprettet i 1982.

Kilde: Sar-El

Israel-venn

– Jeg er en venn av Israel og jødene, og er glad for at jeg kan vise mitt vennskap og støtte på en praktisk måte, sier Esther Wehus (74) fra Sandnes.

Hun har jobbet som frivillig for Sar-El hele 10 ganger. Første gangen hun reiste var i 2008, og hun ønsker å dra tilbake.

FRIVILLIG: Esther Wehus har jobbet som frivillig for Sar-El 10 ganger. Første gangen var i 2008. (privat)

– Hvordan har reaksjonene i Norge vært?

– Det har primært vært positive reaksjoner. Jeg har valgt å stå med Israel og er takknemlig for muligheten til å gjøre en praktisk tjeneste gjennom Sar-El. Handling taler ofte sterkere enn ord. Det å gjøre praktisk arbeid er en mulighet for å vise vennskap og solidaritet, mener Wehus.

Hun forteller at de frivillige spiste i kantina sammen med soldatene som spurte hvorfor de – mange i foreldre eller besteforeldre-alder – er på basen.

– De blir oppmuntret av å høre at vi er venner som vil vise vårt vennskap gjennom praktisk arbeid, sier hun.

Norge er det landet i Skandinavia med flest frivillige

Ifølge Torger Dahl reiser vanligvis 50 til 70 mennesker fra Skandinavia i året. De aller fleste er fra Norge og jobber i tre uker. Mange gjør som Wehus og reiser tilbake år etter år.

– Mange kristne vil reise for å hjelpe Israel. De fleste som drar er pensjonerte. Den eldste som har reist var nesten 85 år, sier Dahl.

Han opplyser at de frivillige blant annet pakker førstehjelpsutstyr og annet utstyr til soldatene på basene. Ingen av basene ligger i okkuperte områder.

Siden 6. mai blusset konflikten opp mellom Israel og palestinere, men 21. mai inngikk Israel og Hamas våpenhvile etter 11 dager med gjensidig bombing av Gazastripen og byer i Israel. Men Dahl mener at det er relativt ufarlig å oppholde seg i Israel under krigshandlinger.

– Siden starten i 1982 har vi hatt over 160 000 frivillige i Israel. Så vidt jeg vet er det bare en av våre frivillige som har omkommet som følge av terrorisme, sier Dahl.

– Ikke overraskende at Norge er det skandinaviske lande med flest reisende

Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved Universitetet i Oslo (UIO) og seniorforsker ved Prio, mener at det ikke er overraskende at Norge er det skandinaviske landet med flest som reiser i tjeneste for Sar-El.

– Norge har andre tradisjoner med Israel enn Sverige og Danmark. Fra 1948 til 1980-tallet var Norge et av de mest Israel-vennlige landene i verden, sier Henriksen Waage, som mener at årsaken skyldes primært to grupper.

– Arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen fikk nærmest en religiøs omvendelse og så på Israel som sitt sosialistiske drømmeparadis. Den andre gruppen var – og delvis er – kristenfolk. I motsetning til andre europeiske land har Norge kristne med en mer bokstavtro bibeltolkning. Dette førte til at det ble dannet usynlige bruer mellom Norge og Israel, forteller hun.

VIKTIG: Hilde Henriksen Waage mener at Israel var lenge veldig viktig i norsk politikk. (uio)

Henriksen Waage mener at det kom en holdningsendringer på 1980-tallet og at den har vart frem til i dag.

– Det har skjedd en 180 graders vending. Arbeiderbevegelsen og fagforeningene begynte å gi sin støtte til palestinere. Det er igjen en liten gruppe troende som fremdeles står ved Israel i tykt og tynt. De er ofte kristne, bibeltro, og fra konservative miljøer, mener hun.

Waage viser til at det trolig er mennesker fra den sistnevnte gruppen som blir en del av Sar-El.