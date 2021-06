Saudi-Arabia lar 60.000 vaksinerte gjennomføre pilegrimsreisen hajj

Vanligvis reiser rundt to millioner muslimske pilegrimer til helligdommen Kaba i Mekka for å utføre hajj. I fjor fikk kun noen få tusen lov til å dra, og de måtte holde minst halvannen meters avstand, bruke munnbind og fikk ikke lov til å ta på Kaba.

Hajj vil i år være mulig for innbyggere og beboere i kongeriket, begrenset til 60.000 pilegrimer.

