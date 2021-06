Knesset stemmer over israelsk regjering søndag

– Debatten og avstemminga over den nye regjeringa skal skje søndag 13. juni i ein spesialsesjon i Knesset, sa presidenten for nasjonalforsamlinga, Yariv Levin, tysdag formiddag.

Levin la òg til at Knesset skal stemme over ny president for nasjonalforsamlinga same dag, melder Haaretz.

Regjeringa som sentrumspolitikaren Yair Lapid set saman og som i første halvdel av perioden blir foreslått leidd av Naftali Bennett som statsminister, markerer slutten på tida til Benjamin Netanyahu som regjeringssjef etter tolv år.

Den nye regjeringa er sett saman av parti som er i opposisjon til Netanyahu.

