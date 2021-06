Pandemien er langtfra over: Sør for Sahara er 2 prosent vaksinert

Oppfordringen kommer i et brev The Guardian har sett i forkant av denne ukas G7-toppmøte i Cornwall i Storbritannia. I det heter det at regjeringssjefene i G7-landene Storbritannia, USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Canada må sørge for at 2021 blir et «vendepunkt for det globale samarbeidet».

Summen tilsvarer knappe 554 milliarder kroner. Deres argument er at det er en rimelig pris å betale for å stoppe spredningen av nye virusvarianter, som potensielt kan være motstandsdyktige mot de eksisterende vaksinene.

– 2020 var et år der det globale samarbeidet sviktet, men 2021 kan være begynnelsen på en ny æra. Ingen er trygge mot covid-19 før alle er sikret overalt, heter det i brevet.

Under 2 prosent

Blant de 230 som har underskrevet brevet, er mer enn 100 tidligere statsministre, presidenter og utenriksministre, blant dem tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon, de tidligere britiske statsministrene Gordon Brown og Tony Blair og 15 afrikanske ledere.

Mindre enn 2 prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara er vaksinert mot covid-19, mens 70 prosent av befolkningen i Storbritannia har fått minst én dose.

Oppfordringen kommer mens Storbritannias statsminister Boris Johnson har fått kritikk fra egne rekker over kutt i bistanden. Johnson sa søndag at han vil be de andre G7-lederne om å «møte den største utfordringen i etterkrigstiden» ved å «vaksinere verden innen slutten av neste år».

Donasjoner

Flere land har allerede varslet at de donerer vaksiner til fattige land, for det meste via vaksinesamarbeidet Covax. Til sammen planlegger myndighetene i USA å gi 80 millioner ubrukte vaksinedoser til andre land.

– Vi deler disse vaksinene for å redde liv og lede verden i arbeidet med å få slutt på pandemien, sier president Joe Biden i en uttalelse torsdag ifølge NTB.

Han understreket at USA ikke donerer dosene for å oppnå gjenytelser fra andre land.

75 prosent av dosene skal formidles via det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax innen utgangen av juni. Land både i Latin-Amerika, Karibia, Asia og Afrika skal få vaksiner fra USA.

Samtidig skal 25 prosent inntil videre beholdes som en reserve i tilfelle en krisesituasjon. Disse dosene kan også bli delt direkte med USAs allierte.

Danske doser

Danmark sender 358.000 doser med AstraZenecas koronavaksine til Kenya.

Vaksineleveransen går fram av en avtale Danmark har inngått med Kenya, som del av et samarbeid mellom Statens Serum Institut og Unicef, skriver avisen Jyllands-Posten.

Regjeringen får med denne leveringen også løst en akutt situasjon der de aktuelle vaksinene går ut på dato om et par måneder.

I likhet med Norge har Danmark tatt denne spesifikke vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for sjeldne tilfeller av blodpropp.

Norsk støtte

I forrige uke offentliggjorde utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) at Norges finansielle støtte til vaksinesamarbeidet Covax økes med ytterligere én million vaksinedoser til lavinntektsland.

– Disse vaksinene skal nå fordeles mellom helsearbeidere og risikogrupper i lavinntektsland. Det kan utgjøre en enorm forskjell i land som har store mangler på vaksiner, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding.

Den ytterligere millionen med koronavaksiner er et resultat av at Norge i fjor kjøpte opsjoner på vaksinedoser gjennom Covax, et samarbeid som planlegger å levere 1,8 milliarder vaksinedoser til 92 lav- og mellominntektsland i 2022.

---

Smittesituasjonen i verden

Så langt har 172.987.591 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 3.721.736 mennesker er døde hittil i pandemien.

Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i samme periode).

Maldivene: 2.481 smittede (11,1 døde)

Bahrain: 2.115 smittede (17,2 døde)

Uruguay: 1.464 smittede (22,3 døde)

Argentina: 948 smittede (16 døde)

Colombia: 668 smittede (14,3 døde)

Surinam: 579 smittede (16,2 døde)

Paraguay: 576 smittede (21,3 døde)

Costa Rica: 570 smittede (7,7 døde)

Chile: 511 smittede (7,5 døde)

Trinidad og Tobago: 484 smittede (14,3 døde)

Kuwait: 420 smittede (1,7 døde)

Brasil: 407 smittede (11,5 døde)

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 193 smittede og 1,5 døde i Sverige, 224 smittede og 0,2 døde i Danmark, 32 smittede og 0,5 døde i Finland og 0 smittede og ingen døde på Island.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet

---

(©NTB)