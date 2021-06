Den siste gjenlevende Auschwitz-frigjøreren er død

Dushman, som etter krigen ble fekter og konkurrerte i OL, døde i Tyskland søndag, skriver BBC. Han var jøde og kjempet for Den røde armé.

Han var 21 år gammel da han 27. januar 1945 brukte en tanks til å kjøre ned konsentrasjonsleirens elektriske gjerde, slik at fangene der kunne slippe fri.

Rundt 1,1 millioner mennesker ble drept i Auschwitz, brorparten av dem jøder. Totalt ble 6 millioner jøder drept i holocaust.

Så kun øynene

– Da vi ankom, så vi gjerdet og de stakkars menneskene. Vi kjørte gjennom gjerdet med tanksene våre. Vi ga mat til fangene og fortsatte. De sto der, alle sammen i fangeuniformer. Kun øynene, kun øynene, veldig smale – det var helt forferdelig, helt forferdelig, fortalte han til nyhetsbyrået Reuters i fjor.

Dushman har sagt at han under krigen ikke var klar over at Auschwitz eksisterte og at han kun fikk vite om grusomhetene som ble begått der, i årene siden. Han var en av kun 69 menn av 12.000 i divisjonen som overlevde krigen.

Fektekarriere

Til tross for at Dushman fikk alvorlige skader under krigen, ble han senere Sovjetunionens beste fekter og senere en av verdens beste fektetrenere, ifølge Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Han trente Sovjetunionens kvinnelige fektere i mer enn 30 år og var vitne til terrorangrepet mot israelske utøvere under OL i München i 1972.

Dushmans venn, IOC-sjef Thomas Bach, som også var fekter, hyller ham.

– Da vi møttes i 1970, ga han meg umiddelbart vennskap og råd, til tross for Dushmans personlige erfaringer med andre verdenskrig og Auschwitz, og at han var en mann av jødisk opphav, sa Bach, som er tysk.

– Dette var en så dypt menneskelig gest at jeg aldri i livet kommer til å glemme det.

