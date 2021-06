SV-Andersen: «Det arbeides for at flyktningeleirene skal utvikles mer i retning av rene fangeleire»

SVs Karin Andersen er bekymret for utviklingen av mottakssentrene for flyktninger og asylsøkere som kommer til Hellas.

«Det ser ut til at det arbeides for at flyktningleirene skal utvikles mer i retning av rene fangeleire», mener hun.

I et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide viser hun til at det bygges «betongmurer rundt flere av flyktningleirene i Hellas, finansiert blant annet av midler fra EU».

«Hva er den norske regjeringens holdning til denne praksisen og går noe av Norges økonomiske støtte til Hellas til bygging av disse murene», dette skrev Karin Andersen (SV) i skriftlig spørsmål til utenriksministeren.

«Norske EØS-midler benyttes ikke»

Onsdag svarte utenriksministeren Ine Eriksen Søreide at «Norske EØS-midler benyttes ikke til byggingen av de ovennevnte mottakssentrene i Hellas. Norge har over lengre tid bidratt med EØS-midler for å styrke migrasjonshåndteringen i Hellas».

Hun pekte på at målet er å hjelpe Hellas nå felleseuropeiske standarder innenfor asyl- og migrasjonssektoren. EØS-midlene brukes blant annet til å styrke kvaliteten i migrasjonsforvaltningen, bidra til verdige og rettighetsbaserte mottaksforhold, spesielt for sårbare grupper, kvalitetssikring av asylsaksbehandlingen, samt åpne mottak på fastlandet, skriver utenriksministeren.

Hun understreker at en forutsetning for EU-finansieringen er at de nye mottakssentrene skal bygges og drives i henhold til EUs regelverk.

«EU stiller blant annet krav til forsvarlige boforhold, helsefasiliteter, rekreasjonsmuligheter og utdanningstilbud».

Ifølge utenriksministeren skal sentrene ikke være lukkede, men det er åpning for at det kan gjennomføres adgangskontroll. Sentrene kan også ha en egen lukket avdeling for eksempel for internering av asylsøkere med endelig avslag i påvente av uttransport, opplyser Eriksen.

---

EU sin avtale med Hellas

EU inngikk høsten 2020 flere avtaler med Hellas om å styrke landets håndtering av asyl- og migrasjonssektoren

Avtalene inneholder en rekke tiltak, hvor det mest omfattende er EU-finansiering av nye mottakssentre for migranter og asylsøkere på de greske øyene

De nye mottakene skal erstatte de fem eksisterende mottakene på Kos, Chios, Leros, Samos og Lesvos.

Norge bidrar i inneværende programperiode med 33 millioner euro, nærmere 350 millioner kroner, til to programmer knyttet til migrasjonssituasjonen i Hellas.

Kilde: Stortinget

–

