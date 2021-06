Sp-profiler tror ikke partiet vil stenge SV ute fra regjeringsforhandlinger

– At dette er strategien, det tror jeg ikke noe på, sier Sp-stortingsrepresentant Kjersti Toppe til Klassekampen.

Mandag siterte Dagbladet anonyme kilder på at leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlate regjeringsforhandlingene dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre inviterer SV med i forhandlingene.

Tirsdag siterte NRK også anonyme kilder på at Senterpartiet ikke nevner SV i den nye regjeringsplanen, som har vært på høring innad i partiet før den legges fram på landsmøtet til helgen.

En Ap/Sp-regjering er avhengige av støtte for å få flertall på Stortinget. På Poll of polls' gjennomsnitt av maimålingene fikk de to partiene til sammen 75 representanter. Det er ti unna flertall.

Toppe sier til Klassekampen at hun ikke tror på at Sp for enhver pris vil utelukke å forhandle med SV.

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim sier at hun er opptatt av å sikre et flertall.

– Vi går til valg på en Sp/Ap-basert regjering. Det som er viktig for meg er å sikre et flertall for å bytte ut regjeringen. Da må vi så klart være villige til å forhandle, sier hun.

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete, som var statsråd under den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013, og som ikke tar gjenvalg til Stortinget ved høstens valg, sier at diskusjoner om samarbeid bør komme etter valget.