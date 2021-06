Paven strammer inn lover mot seksuelle overgrep

Den katolske kirken la tirsdag også fram retningslinjer for straff for prester som begår overgrep mot barn. Presten vil i så fall miste embetet og bli ilagt «annen passende straff».

Eksplisitt

I tillegg til at loven nå inkluderer et eksplisitt forbud mot at prester misbruker sin stilling og begår overgrep mot voksne, kan også lekfolk som jobber i kirken, straffes for overgrep mot voksne og barn. Loven fjerner mye av skjønnet biskoper og andre ledere hittil har kunnet bruke i håndteringen av overgrepssaker, noe som ofte har ført til at slike saker er dysset ned eller ignorert. Nå kan kirkeledere stilles til ansvar dersom de ikke foretar grundige undersøkelser og straffer prester som bryter forbudet.

Ta tak i mangler

Dette var de viktigste av flere endringer som ble presentert tirsdag. Målet er å ta tak i mangler ved kirkeretten, som berører 1,3 milliarder katolikker. Endringen trer i kraft i desember.

