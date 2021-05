Ny regjering kan være på trappene i Israel

Netanyahu har også lidd flere pinlige nederlag i nasjonalforsamlingen, senest for en måned siden, da de folkevalgte vendte tommelen ned for hans forsøk på å innsette en nær støttespiller som fungerende justisminister.

De siste månedene har Netanyahu virket stadig mer stresset og slynget ut kritikk mot politiske rivaler, noe han også gjorde lørdag. Da kom han med en nærmest desperat bønn om samarbeid til Bennett og Saar, for å «forhindre en farlig venstreorientert regjering».

Tiltalen mot 71-åringen lyder på bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd, og rettssaken er alt i gang. Vitneforklaringer så langt har tegnet et lite flatterende bilde av Netanyahu, som selv nekter straffskyld og hevder å være utsatt for politisk forfølgelse.

Nyheten om regjeringsdannelse er dårlig nytt for Israels korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu, som har hatt makten siden 2009.

Lapids parti ble nest størst i valget i mars, det fjerde på to år i Israel. Ifølge israelske medier forhandler Lapid nå med høyrepartiet Nytt håp, som ledes av Likud-avhopperen Gideon Saar. Han er uttalt motstander av en tostatsløsning med palestinerne.

Lapid og Bennett skal angivelig være enige om å dele på statsministerposten ved å inneha den to år hver.

Ifølge israelsk radio er en offisiell kunngjøring ventet innen kort tid, etter at de to partilederne har informert sine egne.

