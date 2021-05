Politiet vurderer etterforskning av trusler mot Lan Marie Nguyen Berg

– Men hva noen tillater seg å poste er avskyelig. Slutt med det. Det er en fare for demokratiet, mange vil ikke våge å være med i politikken- når dette er konsekvensen.

Johansen understreker at det selvsagt er greit å være uenig i meninger og standpunkt.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) synes det er bra at politiet i Oslo nå vurderer å etterforske hetsen mot byrådskollegaen.

Lørdag kveld uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) seg sterkt imot hetsen, etter at Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit la ut en skjermdump av en rekke hetsende kommentarer fra en Facebook-gruppe.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har vært utsatt for store mengder trusler på internett i flere år.

– Både avdekking og straffeforfølgning kan være virkningsfullt, men også andre tiltak som at politiets nettpatrulje patruljerer i kommentarfeltene på nett kan ha god forebyggende effekt. Trusler og hatefulle ytringer mot politikere og folkevalgte utgjør en alvorlig trussel mot vårt demokrati, sier Gangås.

Gangås sier de ønsker å vise at de tar trusler mot politikere og folkevalgte på alvor, og tilbyr en samtale med Berg rundt forebyggende tiltak.

Oslo politidistrikt har opprettet kontakt med Berg og informert om at de har startet undersøkelser, opplyser politimester Beate Gangås i en pressemelding mandag.

