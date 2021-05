EU-ledere skal være enige om strenge reaksjoner mot Hviterussland

I et utkast som nyhetsbyrået Reuters har fått tak i, står det også at de vil forby hviterussiske flyselskap å bruke flyplasser i EU.

Forslagene vil bli lagt fram på EU-toppmøtet mandag kveld. Ifølge EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen må president Aleksandr Lukasjenko og hans regime «forstå at dette vil få alvorlige konsekvenser».

Reaksjonene kommer etter at et Ryanair-fly ble tvunget til å lande i Hviterusslands hovedstad Minsk søndag. Flyet var på vei fra Aten til Vilnius. Om bord var en hviterussisk aktivist og journalist som har bodd i eksil i Litauen, og som hviterussiske myndigheter har siktet for forræderi. Han ble pågrepet rett etter at flyet hadde landet.

Flere alternativer

– Så i kveld vil vi diskutere alternativer, ulike sanksjonsalternativer, sa von de Leyen da EU-lederne ankom Brussel mandag.

Det ligger også an til at EU-landene vil vedta flere sanksjoner mot en rekke hviterussiske tjenestemenn.

Reuters melder dessuten at EU-lederne vil be Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) om å gjennomføre en rask granskning av søndagens hendelse.

Hastemøte

ICAO, som er en FN-organisasjon, melder mandag kveld at det er innkalt til et hastemøte torsdag for å diskutere saken.

Vestlige land har reagert svært sterkt på hendelsen, og Lukasjenko anklages for å ha «kapret» flyet.

Hviterussland sa mandag at flyet måtte lande på grunn av en trussel fra palestinske Hamas, en forklaring som vestlige ledere ikke fester lit til