Alle asylsøkerne fra Hellas er kommet til Norge

Regjeringen besluttet i september i fjor å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent like etter at Moria-leiren brant i fjor.

De tre siste familiene, i alt 16 personer, kom i to puljer til ankomstsenteret i slutten av april og midten av mai, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

