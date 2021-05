Medier: Boko Harams leder er død

Det har kommet flere meldinger tidligere om at Abubakar Shekau er drept, men disse har ikke vist seg å medføre riktighet.

Eksperter anslår at gruppa har vært involvert i over 30.000 drap de ti siste årene, og tusenvis av sivile er bortført og tvangsrekruttert.

Den nigerianske nettavisen Vanguard melder også at Boko Haram-lederen er død, men meldingene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Deretter ble det innledet forhandlinger der ISWAP-opprørerne krevde at Shekau overga seg til dem, men han skal da ha utløst bombevesten.

Ifølge den nigerianske nettavisen HumAngle utløste Abubakar Shekau en bombevest da opprørere fra IS i vestafrikaprovinsen (ISWAP) angrep Boko Harams hovedkvarter i Sambisa-skogen nord i Nigeria.

