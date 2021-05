Kampene fortsetter, men våpenhvile mellom Israel og Hamas kan være nært forestående

USA, Egypt, Qatar og flere europeiske land har de siste dagene lagt økende press på partene for å få i stand en våpenhvile. Den ligger ikke langt unna, sier tjenestemenn fra flere land til mediene.

En israelsk tjenestemann sier til New York Times at en avtale om våpenhvile trolig er på plass i løpet av to dager, mens andre tjenestemenn sier til Wall Street Journal at det kan skje alt fredag.

En slik avtale vil ifølge kildene innebære at Israel stanser angrepene på Hamas-ledere og mål, mens Hamas stanser alle angrep, inkludert rakettangrep mot israelske byer.

«Positiv atmosfære»

Egypt har i flere dager fungert som budbringer mellom Hamas og Israel, og det antas at egypterne også står i nær kontakt med USA.

Presset for å få i stand en våpenhvile øker fra internasjonalt hold, og president Joe Biden ba onsdag Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å bevege seg på «veien mot til våpenhvile».

En Hamas-leder sa samme dag til CNN at det rådet en «positiv atmosfære» og var gjort framgang i samtalene om en våpenhvile, men israelske myndigheter har så langt ikke villet kommentere dette.

Netanyahu understreket på sin side etter samtalen med Biden at angrepene mot Gazastripen ville fortsette til Israel har nådd sitt mål og sikret ro og sikkerhet for Israels befolkning.

Det har vært voldsomme krigshandlinger mellom Israel og palestinske Hamas de siste dagene. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB (Hatem Moussa/AP)

Internasjonalt diplomati

USA har til nå blokkert en felles uttalelse fra FNs sikkerhetsråd, ført i pennen av Norge, Kina og Tunisia. Konflikten blir derfor torsdag tema i FNs hovedforsamling, noe som skjer etter initiativ fra Niger og Algerie.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas ankom også Israel torsdag, og han understreket i møter med israelske ledere at landet i hans øyne har rett til å forsvare seg mot rakettangrepene fra Gaza.

– Israel har rett til å forsvare seg mot dette massive og uakseptable angrepet, sa han.

Det ventes at Maas også skal ha samtaler med palestinske ledere.

Fortsatt angrep torsdag

Selv om de israelske angrepene mot Gazastripen ifølge Netanyahu fortsetter, innebærer ikke dette ifølge eksperter Haaretz har snakket med at han ikke kan gå med på våpenhvile.

Natt til torsdag var det en åtte timer lang pause i rakettangrepene mot Israel, til tross for at Israel gjennomførte nye angrep mot antatte Hamas-mål på Gazastripen.

I morgentimene ble det imidlertid avfyrt nye raketter, og en israelsk soldat ble lettere såret, ifølge Times of Israel.

Det israelske forsvaret hevdet også å ha ødelagt et over 90 kilometer langt tunnelsystem som de hevder Hamas benyttet for å frakte ammunisjon, krigere og forsyninger rundt på Gazastripen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vært tydelig på at operasjonen mot Gaza skal fortsette til Israel har nådd sitt mål om ro og sikkerhet for Israels befolkning. (Sebastian Scheiner/AP)

Mange ofre

Helsemyndighetene på Gazastripen opplyser at de israelske angrepene hittil har kostet minst 230 mennesker livet, 65 av dem barn. 1.710 palestinere skal være såret i angrepene.

Israel hevder at minst 160 medlemmer av Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) er drept, men at myndighetene i Gaza underrapporterer dette.

Hundrevis av boliger er ifølge FN ødelagt i angrepene, og over 70.000 palestinere har søkt tilflukt i FN-drevne skoler og andre offentlige bygninger.

På israelsk side har de palestinske angrepene hittil kostet tolv mennesker livet, blant dem to barn.

