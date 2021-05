Stortinget strides om statsstøtte til Human Rights Service

De rødgrønne ligger imidlertid godt an til å overta regjeringskontorene etter stortingsvalget til høsten. Dermed kan støtten til HRS likevel stå for fall.

Det ligger dermed an til at forslaget ikke vil få flertall.

– Regjeringen vil høsten 2021 oversende sitt forslag til statsbudsjett for 2022 til Stortinget, og det er derfor ikke naturlig å si noe om innholdet i forslaget på nåværende tidspunkt, skriver de i innstillingen.

Høyres medlemmer i justiskomiteen mener imidlertid at spørsmålet om HRS-støtten skal videreføres eller ei, er noe som hører innunder den ordinære budsjettprosessen.

Støtten til HRS har skapt strid flere ganger de siste årene. I 2018 forsøkte daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) å kutte i støtten med 500.000 kroner, noe som førte til at daværende regjeringspartner Frp, som lenge har vært en av HRS’ varmeste forsvarere, reiste bust.

Innstillingen fra justiskomiteen kom tirsdag. Der går det fram at HRS har fått nær 26,2 millioner kroner i statlige overføringer siden 2005.

Fredag neste uke skal Stortinget stemme over forslaget.

I et såkalt anmodningsvedtak ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV regjeringen om ikke å videreføre støtten til HRS i statsbudsjettet for neste år.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!