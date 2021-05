Flere smitteutbrudd knyttes nå til kristne forsamlinger

En religiøs samling i Melhus kirke den 8. mai har ført til koronasmitte i flere nabokommuner. Det var Trønderbladet som først meldte om saken.

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag sa tirsdag at en religiøs samling så ut til å være fellesnevneren for smittetilfeller i flere trøndelagskommuner. Melhus-ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) bekrefter overfor avisen at det dreier seg om en samling i Melhus kirke 8. mai.

– Det virker som at flere titalls personer ble smittet forbindelse med den samlinga den 8. mai, sier kommuneoverlege i Melhus, Aslak Jaryd Johansen, til avisen.

Samtidig bekrefter kommuneoverlegen i Orkland at alle de ti smittede i et utbrudd der rundt 17. mai-helgen kan spores tilbake til samlingen i Melhus. I selve Melhus knyttes sju-åtte tilfeller til samlingen.

Det er uklart hvor mange som var til stede i kirken, men det skal ifølge kirkevergen i Melhus ha vært godt under 100 – makstaket for innendørs arrangementer med faste sitteplasser.

Hele Kongshaug Musikkgymnas er nå i karantene etter fire smittetilfeller på skolen. (Christoffer Lehre/KPK )

Hel NLM-skole i karantene

Alle elevene ved Kongshaug Musikkgymnas på Lepsøy sør for Bergen er satt i karantene etter fire bekreftede smittetilfeller. I alt er det 129 elever ved skolen, som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og har elever fra hele landet. De fleste av dem bor på internat.

Etter at rektor Henning Iversen fortalte om tre smittetilfeller til Norge IDAG tirsdag kveld, ble tallet senere justert opp til fire.

– Dette er hurtigtester som vil bli endelig bekreftet eller avkreftet i morgen. Men vi forholder oss som at dette er positive tester, sa Iversen til Norge IDAG sent tirsdag.

I et informasjonsskriv til foreldrene forteller rektoren at han har vært i møte med kommunen tirsdag kveld. Konklusjonen er at det er mulig skolen har hatt smitte i en hel uke, skriver avisen.

Tynset strammer kraftig inn

Smitteutbruddet på Tynset er sporet til ett eller flere religiøse arrangementer i månedsskiftet april/mai. Lørdag kveld meldte kommunen at i alt 35 personer er smittet og 900 er i karantene.

Der var det samlet folk fra flere av kommunene i regionen og noen tilreisende. Kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng sier at arrangementene var i tråd med reglene. Personene i miljøet samarbeider godt i smittesporingsarbeidet.

– Det kan ha vært en uheldig omstendighet. Det er det som kan ha startet det, sier kommuneoverlegen i Tynset.

En ny midlertidig forskrift trådte i kraft 17. mai, og gjelder i første omgang til og med 24. mai, opplyste kommunen i en pressemelding søndag.

Blant tiltakene er stenging av alle serveringssteder, med unntak av takeaway, skjenkestopp og at butikker utenom matbutikker, apotek og lignende stenges. Varehus, treningssentre, svømmehaller, spaanlegg og bassenger stenges også.

Alle arrangementer og samlinger, innen- og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes. Det blir også innført påbud om hjemmekontor og plikt til å bruke munnbind.

Smittede etter pinsetreff på Hamar

Fire personer som var til stede på et helgearrangement i pinsemenigheten Livets Senter på Hamar, har fått påvist korona.

Smitteveien er ukjent, og det er uvisst om kvartetten ble smittet i forkant eller under arrangementet som fant sted 30. april til 2. mai, skriver Ringsaker Blad. 100 deltakere og 20 arrangører er satt i karantene, er siste oppdatering.

– Selv om vi hadde mange preventive tiltak både i forkant og underveis, vil vi nå i etterkant gjøre en grundig evaluering og gjennomgå alle våre rutiner slik at vi kan vi kan bli enda bedre på smittevern, sier pastor David Aanje.

