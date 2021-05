Angrepene fortsetter mens verdenssamfunnet prøver å få i stand våpenhvile

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israels bombing på Gazastripen siden 10. mai har satt Hamas mange år tilbake.

Før daggry onsdag sendte Israel kampfly på vingene over Gaza by og fortsatte å bombe mål som omtales som palestinske militante ledere og infrastruktur i den tett befolkede enklaven.

45 år gamle Randa Abu Saultan sier at hennes familie satt samlet i ett rom gjennom hele natten.

– Vi er alle skremt av lyden av eksplosjoner, raketter og kampfly, sier sjubarnsmoren.

– Min fire år gamle sønn sier at han er redd for at han sovner for så å våkne og finne oss døde, sier hun.

Luft- og rakettangrep

Den israelske hæren (IDF) opplyste onsdag at den hadde angrepet 40 Hamas-mål under bakkenivå på den sørlige delen av Gazastripen.

På den nordlige delen av enklaven ble en journalist som jobbet for den Hamas-tilknyttede radiostasjonen al-Aqsa drept da et israelsk angrep rammet boligen hans nord for Gaza by. Han var den første journalisten som er blitt drept siden konflikten blusset opp 10. mai, ifølge palestinske myndigheter.

Helsedepartementet på Gazastripen opplyser at minst 219 palestinere, blant dem 63 barn, er drept i israelske angrep siden 10. mai. På israelsk side opplyser politiet at tolv personer er blitt drept av raketter fra Gazastripen.

Gjennom natten har væpnede grupper på Gazastripen skutt 50 raketter mot Israel. Ti av rakettene falt nådde ikke fram og falt ned over Gazastripen, ifølge IDF.

I Ashdod i Israel har beboerne i en boligblokk søkt tilflukt i en trappeoppgang mens luftvernsirene varslet om nytt rakettangrep fra Gazastripen. (Heidi levine/AP)

Våpenhvile-forslag

FNs sikkerhetsråd avsluttet sent tirsdag kveld det fjerde møtet om konflikten siden 10. mai, også denne gang uten å sende ut noen felles uttalelse. Men Frankrike opplyser at landet har kommet med forslag til en resolusjon om våpenhvile i samarbeid med Egypt og Jordan.

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun sier til journalister at han har hørt om det franske forslaget og at Kina gir det sin støtte.

En annen diplomat sier at forslaget kan få slutt på kamphandlingene, men at det også kan åpne opp for humanitær tilgang.

USA har på alle fire møtene blokkert uttalelser om å avslutte kamphandlingene. Men EUs utenrikssjef Josep Borrell ber om våpenhvile og oppfordrer det israelske forsvaret til å handle proporsjonalt.

Netanyahu sa på et besøk på en luftforsvarsbase sør i Israel tirsdag at Hamas og Gazastripens nest største væpnede gruppe, Islamsk hellig krig, har blitt langt hardere rammet enn de var innstilt på.

– Vi kommer til å fortsette så lenge det trengs for å gi Israels innbyggere ro igjen, sa statsministeren.

En kilde i det israelske militæret sier onsdag at man vurderer om forholdene ligger til rette for en våpenhvile.

Søker tilflukt

Siden 10. mai har Hamas skutt nesten 3.700 raketter mot Israel. Mange som bor i israelske områder nær grensen til Gazastripen, har måttet oppholde seg i tilfluktsrom nesten døgnet rundt.

Også befolkningen på Gazastripen søker tilflukt. Rundt 72.000 sivile blant enklavens 2 millioner innbyggere har flyktet fra sine hjem og innrettet seg på FN-drevne skoler og i andre offentlige bygninger, ifølge tall fra FN.

Tirsdag åpnet Israel grenseovergangen Kerem Shalom slik at en kolonne lastebiler med humanitær hjelp kunne ta seg inn på Gazastripen fra Israel. Men kolonnen ble stanset da grenseovergangen ble stengt igjen på grunn av et granatangrep.

Helsevesen rammet

Israel opplyser at kampfly har rammet Hamas' tunnelnettverk som ligger under bakken og som Hamas tidligere har innrømmet ligger under deler av sivile områder.

Mandag ble Gazastripens eneste laboratorium for koronatesting slått ut i et luftangrep, ifølge helsedepartementet i Gaza by, mens Qatars Røde Halvmåne opplyste at et av dens kontorer var blitt ødelagt i et angrep.

Sykehus på Gazastripen mottar en strøm av pasienter og er preget av hyppige strømbrudd. Rundt 1.530 personer er blitt såret i angrep siden 10. mai, ifølge helsedepartementets tall.

Helsevesenet i enklaven var fra før under stort press på grunn av koronapandemien.

