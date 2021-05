Organisasjonen spår en kraftig nedgang i etterspørselen etter fossilt brennstoff. Målet om å håndtere klimaendringene og holde oppvarmingen under 1,5 grader beskrives som kanskje den største utfordringen menneskeheten noen gang har stått overfor

Dette gjelder også hvis verden skal nå målet om såkalt netto nullutslipp innen 2050, fastslår IEA i en ny rapport som ble offentliggjort tirsdag. Heller ingen nye kullgruver vil det være behov for.

