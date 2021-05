USAs høyesterett tar opp abortsak – kan bli dramatisk innskrenking av abortrettighetene

Loven det gjelder, forbyr abort etter uke 15. Til sammenligning er det i Norge åpning for selvbestemt abort fram til uke tolv. Det har skapt stor debatt i år at enkelte partier vil utvide denne retten.

Høyesterett har en solid overvekt av dommere som regnes som konservative etter at Donald Trump fikk godkjent hele tre dommere.

USAs høyesterett kunngjør mandag at de vil ta opp saken. Den kommer trolig opp for retten til høsten, og det kan bli en historisk rettsavgjørelse. Retten til abort i USA bygger på en avgjørelse i Høyesterett fra 1973, kalt Roe v Wade.

