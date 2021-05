Netanyahu advarte om kamper på to fronter

Israelske kampfly fortsatte torsdag bombingen på den beleirede Gazastripen, der innbyggerne forsøkte å feire høytiden id al-fitr.

Nærmere 1.000 mål er ifølge statsminister Benjamin Netanyahu angrepet i den tett befolkede enklaven, blant dem tre høyblokker som er bombet i grus.

Torsdag angrep israel også områder nord på Gazastripen og øst i Gaza by med stridsvognartilleri, og flere hundre palestinere flyktet fra hjemmene sine og søkte tilflukt i en FN-drevet skole.

Over 100 drept

Ifølge helsedepartementet i Gaza by er 103 palestinere drept i de israelske angrepene, blant dem 27 barn og elleve kvinner. Minst 580 er såret.

Islamsk hellig krig (Jihad) bekrefter at sju av deres soldater er blant de drepte, mens Hamas opplyser at 13 av deres, blant dem en høytstående militær leder, er drept.

Det israelske forsvaret hevder at 60 av de drepte var militante fra Hamas og Jihad.

KONFLIKT: Nye israelske angrep rammet mål i Gaza by torsdag. Målene er ifølge Israel knyttet til Hamas, men mange av dem befinner seg i tett befolkede områder. (Hatem Moussa/AP)

Rakettangrep mot Eilat

Hamas og Jihad fortsatte torsdag rakettangrepene mot mål i Israel, og avfyrte blant annet en rakett mot feriebyen Eilat. Den falt ned i et ubebodd ørkenområde og forårsaket ingen skader, men en rekke flyselskap har midlertidig innstilt sine flygninger til landet.

Israelsk etterretning trodde inntil torsdag at Hamas ikke hadde raketter med lengre rekkevidde enn 160 kilometer, og nedslaget ved Eilat, som ligger over 200 kilometer unna utskytningspunktet, kom derfor som en overraskelse.

Få raketter når fram

Ifølge den israelske forsvarsledelsen har de militante gruppene på Gazastripen siden mandag avfyrt over 1.750 raketter mot Israel.

Minst 400 av disse falt ned før de nådde Israel, og det israelske rakettforsvaret har ifølge statsminister Benjamin Netanyahu skutt ned rundt 90 prosent av de øvrige.

Rundt 140 raketter har i så fall nådd Israel, og flere av dem har slått ned i befolkede områder og krevd liv.

Ifølge det israelske forsvarets talsmann Jonathan Conricus er én israelsk soldat og seks sivile, blant dem et seks år gammelt barn, drept i de palestinske angrepene.

Forsterkninger

Samtidig med at rakett- og flyangrepene fortsetter, har det også kommet til voldshandlinger mellom grupper av jøder og muslimer i Israel. Forsvarsminister Benny Gantz sa torsdag at han har innkalt massive forsterkninger for å stanse uroen.

Dermed står Israel overfor en situasjon som tilsynelatende eskalerer både ved grensa mot Gazastripen og rundt om i landet.

Flere steder i Israel har det de siste dagene vært voldelige sammenstøt mellom høyreradikale jøder og palestinere med israelsk statsborgerskap.

Angrepet av mobb

Den sistnevnte gruppen omtales også som israelske arabere. I byen Bat Yan ble en israelsk araber alvorlig skadd da han ble banket opp av en jødisk mobb.

I Acre nord i Israel ble en jødisk innbygger alvorlig såret etter å ha blitt angrepet av israelske arabere, og i byen Lod ble en synagoge og en annen jødisk eiendom satt i brann.

I Tel Aviv marsjerte en gruppe høyreekstreme jøder gjennom Hatikva-nabolaget torsdag og ropte «død over araberne». Senere kom det til sammenstøt der også journalister ble angrepet.

– Ingenting kan rettferdiggjøre lynsjing av arabere begått av jøder. Og ingenting kan rettferdiggjøre lynsjing av jøder begått av arabere, sa torsdag Netanyahu.

Han advarte om at Israel nå kjemper en kamp «på to fronter».

ADVARTE: Statsminister Benjamin Netanyahu mener Israel nå må kjempe på to fronter – både mot Hamas, og mot innenlandske sammenstøt mellom jøder og arabere. (AMIT SHABI/ POOL/AP)

Sikkerhetsrådet handlingslammet

En rekke land og ledere har de siste dagene bedt partene om å trappe ned konflikten og ta hensyn til sivilbefolkningen, men til ingen nytte.

Da FNs sikkerhetsråd mandag forsøkte å bli enig om en felles uttalelse, ført i pennen av Norge, Kina og Tunisia, satte USA ifølge diplomatiske kilder foten ned. Det samme skjedde under Sikkerhetsrådets hasteinnkalte møte onsdag.

I frustrasjon over USA kom Norge, Estland, Frankrike og Irland onsdag med en egen uttalelse der de fordømmer både de israelske angrepene på Gazastripen og de palestinske rakettangrepene mot Israel.

Norge fordømmer

– Det store antallet sivile tap, blant dem barn, fra de israelske flyangrepene på Gazastripen, og de israelske tapene av liv som følge av raketter avfyrt fra Gazastripen, er både bekymringsfulle og uakseptable, het det i uttalelsen.

De fire landene var også helt klare på at Israel med sin politikk i de okkuperte områdene, og med sin varslede tvangsutkastelse av palestinske familier fra Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, bærer et tungt ansvar for konflikten som har blusset opp.

– Vi ber Israel stanse all aktivitet i bosetningene, rivingen av boliger og tvangsutkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, het det i uttalelsen.

Nytt hastemøte

Fredag ønsket Norge, Kina og Tunis et nytt møte i Sikkerhetsrådet, der også FN-ambassadørene fra palestinske selvstyreområder og Israel skulle være med. Det blir det imidlertid ikke noe av.

– Det blir ikke noe møte i Sikkerhetsrådet i morgen, sier en talsmann for Kinas FN-delegasjon.

Ifølge diplomatiske kilder motsatte USA seg et nytt møte om konflikten mellom Israel og Hamas.

