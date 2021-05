Bombeangrep mot moské i Kabul

Day 2 of ceasefire: blast hits #Kabul mosque during Friday prayers #Afghanistan #ArianaNews https://t.co/qCsqDtYtdm pic.twitter.com/AEKkJHTw61

Inne i moskeen var troende var samlet til fredagsbønn under andre dag av eid. Minst tolv mennesker er drept, blant andre imamen som ledet bønnen. Ingen har foreløpig tatt på seg skylden for angrepet.

En talsmann for politiet sier bomben var plassert inne i moskeen. Det er Masjid-e-Bakhshi-moskeen i Qale Muradbek-distriktet i Kabul, som er rammet, ifølge det afghanske nyhetsnettstedet Ariana News.

