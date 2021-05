Av-og-til advarer mot mer hjemmedrikking på 17. mai

Organisasjonen minner om at feiringen er barnas dag. De oppfordrer om at familiene legger opp til en dag på barnas premisser selv om lek i skolegårdene og barnetoget faller bort i mange av kommunene.

– Barn blir fort utrygge når voksne drikker alkohol. Det er viktig at vi voksne vet hvor grensa går, og når det går fra trivelig til ubehagelig for barna, sier hun.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!