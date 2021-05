USA stanset norsk forslag til Jerusalem-uttalelse i Sikkerhetsrådet

Møtet ble holdt bak lukkede dører, og ifølge diplomatiske kilder satte USA foten ned for en felles uttalelse.

Et forslag til uttalelse fra Norge ble diskutert, men avvist av amerikanerne. Det forhandles nå videre i et forsøk på å komme fram til enighet om et utvannet forslag.

Ifølge en diplomat hevdet USA under møtet at de «jobbet i kulissene» med å roe ned situasjonen, og at de derfor «var usikre på om en uttalelse på dette tidspunktet ville være hjelpsom».

[ Hamas avfyrte raketter mot Jerusalem, Israel angriper Gaza ]

Bosetninger og utkastelser

AFP og AP har lest utkastet til uttalelse, som Norge fremmet sammen med Tunisia og Kina, der Israel bes om «å innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus og utkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, i tråd med sine forpliktelser i henhold til humanitær lov».

Norge mente videre at Sikkerhetsrådet burde be Israel avstå fra handlinger «som forverrer den spente situasjonen og undergraver en levedyktig tostatsløsning».

Utkastet til uttalelse oppfordrer også partene i konflikten til å «utvise tilbakeholdenhet, avstå fra provoserende handlinger og retorikk, og opprettholde og respektere historisk status quo ved de hellige stedene».

[ Jødiske nasjonalister avlyser omstridt marsj i Øst-Jerusalem ]

Må få be i fred

Utkastet, som alle unntatt USA skal ha sluttet opp om, understreker også «at troende muslimer må få anledning til å be i fred ved de hellige stedene, uten vold, trusler og provokasjoner».

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun, som for tiden har presidentvervet i Sikkerhetsrådet, kaller sammenstøtene i Jerusalem urovekkende.

– Israelske myndigheter må gjøre det som trengs for å forhindre vold, trusler og provokasjoner mot troende muslimer, sier Zhang.

USAs FN-delegasjon har ikke svart på AFPs henvendelse om hvorfor de satte foten ned for utkastet til uttalelse.

[ – Hallesby regnet med å bli skutt for sin motstand mot nazistene - hvorfor dømmes han 80 år senere? ]